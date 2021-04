Riaperture cinema e teatri all'aperto, ok da 26 aprile

Riaperture cinema e teatri all'aperto, dal 26 aprile gli spettacoli all'esterno saranno consentiti. Lo riferiscono fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure anti coronavirus in Italia. Le stesse fonti riferiscono che, per quanto riguarda le attività al chiuso, saranno anche queste consentite nel rispetto delle limitazioni di capienza.

Scatta anche la riapertura di ristoranti a pranzo e a cena solo all'aperto, sempre dal 26 aprile, in zona gialla. La cabina di regia avrebbe inoltre valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere in piedi il coprifuoco dalle 22, come attualmente in vigore. Da lunedì 26 aprile torna quindi il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un 'giallo rafforzato' perché potranno riaprire solo le attività all'aperto.



Sempre secondo le fonti, il 26 aprile scatta quindi il ritorno a scuola, in presenza per tutti gli alunni, nelle zone gialle e arancioni. Un rientro in presenza deciso anche per l'università.