Rilancio green del Mezzogiorno, confronto a Lamezia Terme

Definire un modello di rilancio del Mezzogiorno, attraverso un confronto e spunti concreti per cogliere le opportunità di sviluppo del Paese. Con questo obiettivo prende il via la seconda edizione del convegno La Vita Agile dal titolo 'Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno' che si terrà domani a Lamezia Terme presso il Teatro Grandinetti dalle 16. Il confronto si articolerà su tre momenti in cui saranno discussi e approfonditi i temi più rilevanti. Il primo tema sarà legato agli investimenti favoriti dal Pnrr come volano per il rilancio del Mezzogiorno.

Interverranno tra gli altri il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il presidente Settima Commissione del Senato Riccardo Nencini, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, la presidente Fondazione Territorio Italia e presidente Wwf Italia Daniela Ducato e Vito Grassi - Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente Confindustria.

Il secondo tema tratterà la sostenibilità come elemento di valore per le aziende e tra gli altri vedrà l’intervento di Mauro Del Barba – Co-fondatore e Presidente Assobenefit e Corrado Passera, Ceo di illimity, già ministro dello sviluppo economico e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Terzo tema, la quotazione in Borsa come occasione di crescita, competitività e innovazione per le imprese del Mezzogiorno, con indicazioni concerete su quale sia il percorso, gli impegni e le opportunità portate dal mercato azionario.