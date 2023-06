Rinasce la Fiat Topolino, 100% elettrica per una mobilità urbana sostenibile

Fiat 'recupera' un nome storico ed ed evocativo - Topolino - per un nuovo modello che avrà il compito di declinare alle esigenze del nostro tempo la missione originaria di favorire la mobilità urbana, ma in chiave sempre più sostenibile. Prodotta da Fiat dal 1936 al 1955, la Fiat 500, comunemente nota come "Topolino", ha letteralmente inventato l'idea di mobilità per le persone. Quella anticipata oggi è - chiaramente - la versione brandizzata Fiat della fortunata Citroen Ami, che già è stata proposta anche da Opel come Rocks-e, ma qui proposta all'insegna della 'coolness' e dell'eleganza che contraddistingue già la 500 attuale. Ad aumentare l'appeal del nuovo modello il fatto che si tratta di un quadriciclo guidabile già guidabile a partire dai 14 anni con il patentino AM.

Per il momento - in vista di un lancio definito 'imminente' - Fiat si è limitata a diffondere una immagine del modello, caratterizzata dall'assenza di portiere e da un ampio tetto in tela, oltre ad evidenti rimandi al family look di 500. Con la nuova Topolino, spiega Stellantis, si compie "un ulteriore passo nella spinta del brand verso l'elettrificazione, perfettamente in linea con la visione di FIAT di 'It’s only green when it’s green for all' ".