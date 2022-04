Rinnovabili e materiali green, così la pizza diventa carbon neutral

Riforestazione, materiali green ed energia rinnovabile: così la pizza diventa carbon neutral. E' il percorso scelto da Sasà Martucci, 39 anni, titolare della pizzeria di Caserta 'I Masanielli' di via Vivaldi. Un’approfondita revisione dei consumi energetici e dei materiali realizzata insieme a ClimatePartner, infatti, ha permesso, insieme alle pratiche di compensazione, di raggiungere la neutralità carbonica. Un traguardo che apre ora la strada a nuove iniziative all’insegna della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

"Ho fatto questa scelta pensando alle mie figlie, a cosa lasciargli in futuro oltre alla mia attività", spiega Martucci. Già un anno fa, in occasione dell’Earth Day 2021, aveva lanciato la sua Mangiafoglia, una pizza 100% vegana destinata a finanziare un progetto di riforestazione. L’iniziativa, un nuovo albero piantato per ogni consumazione vegan per un totale, ad oggi, di oltre 300 esemplari, è stata solo il primo passo di un percorso ambizioso.

Tra gli accorgimenti più significativi c'è l'utilizzo di energia elettrica proveniente da sole fonti rinnovabili oltre al ripensamento dei materiali. “Usiamo tovagliette usa e getta fatte però con cellulosa a base d'erba completamente compostabile, detergenti Ecolabel e carta riciclata", spiega il titolare. Anche i dispenser sono frutto del riutilizzo: l’alluminio con cui sono realizzati viene infatti dal recupero delle confezioni Tetra Pak.

Dopo aver eseguito questi interventi, la pizzeria si è rivolta a ClimatePartner, società tedesca che ha aperto recentemente i suoi uffici anche a Milano e che dal 2006 sostiene le aziende nella misurazione, riduzione e compensazione delle emissioni residue. L’analisi ha interessato tutti i fattori coinvolti, dall’uso del legno nei forni all’impiego dei gas refrigeranti per la conservazione del cibo fino ai mezzi di trasporto utilizzati dal personale per recarsi al lavoro, stimando emissioni annuali per 19 tonnellate di CO2. Un ammontare che Martucci e i suoi hanno compensato attraverso il cofinanziamento di un progetto di alto valore ambientale e sociale: la costruzione di 14 parchi eolici nel Nord-Est del Brasile.

"In questo modo la pizzeria contribuirà insieme agli altri finanziatori a fornire energia pulita e a offrire nuove opportunità di lavoro in una delle zone più povere del paese - sottolinea Giorgio Bertolini, Head of ClimatePartner Italia - Ci siamo trovati di fronte a un cliente estremamente motivato che, attraverso importanti interventi sull’energia e i materiali, aveva dato il via a un nuovo corso. La neutralità climatica raggiunta attraverso l’adesione al progetto rappresenta un grande risultato. Ma il percorso continua e in futuro, ne siamo certi, Sasà e i suoi collaboratori porteranno a termine ulteriori azioni virtuose”.