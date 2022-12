Russia, liberata Brittney Griner. Usa rilasciano mercante d'armi

Brittney Griner, cestista statunitense stella del basket della WNBA, è stata liberata dalla Russia in uno scambio di detenuti che ha coinvolto anche il trafficante d'armi russo Viktor Bout. Lo afferma la Cnn. Bout stava scontando una pena a 25 anni di reclusione negli Stati Uniti. Griner, che da 4 anni gioca in Russia durante il break della WNBA, era stata arrestata a febbraio con l'accusa di traffico di droga mentre si trovava in aeroporto e si apprestava a lasciare il paese. Griner, secondo la Cnn, è sotto custodia americana. A breve è attesa una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.