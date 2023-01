Russia, Putin a Volgograd per 80 anni da battaglia di Stalingrado

Il Presidente russo ci andrà in settimana per celebrare la vittoria sovietica sulla Germania nazista

Il presidente russo Vladimir Putin andrà in settimana a Volgograd, in occasione dell'ottantesimo anniversario della battaglia di Stalingrado, ex nome di questa città sul Volga per celebrare la vittoria sovietica sulla Germania nazista. La notizia, scrive il sito Meduza, è stata confermata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, senza però precisare la data della visita.

Secondo i media russi, questa settimana sono previste anche visite in città di Evgeny Prigozhin, capo del gruppo di mercenari Wagner, e del governatore della Cecenia, Ramzan Kadyrov. Da oggi fino al 3 febbraio è vietato il transito in città di camion e veicoli pesanti, così come di treni e veicoli che trasportano "carichi pericolosi". Il primo e il 2 febbraio è giorno di vacanza per gli impiegati statali di Volgograd e il 2 è prevista una parata militare.