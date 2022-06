Salario minimo, Meloni: "Dibattito è specchietto per allodole"

"Il dibattito sul salario minimo è uno specchietto per le allodole, si parla di uno scenario anni luce distanze dalla realtà". Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori. "Il problema sono i lavoratori esclusi dalle tutele, il lavoro nero incentivato dall'idiozia del reddito di cittadinanza, il gap di disoccupazione femminile pesantissimo, che non si affronta con gli slogan".

"L'instabilità della politica italiana è uno dei nostri enormi problemi. Questo è un tema su cui incide anche la legge elettorale, ma soprattutto le riforme: io penso che la Repubblica parlamentare non vada più bene per gestire la fase che viviamo", ha poi aggiunto ricordando la proposta di riforma in senso presidenziale avanzata da Fdi.

"Se si riformasse la legge elettorale, il rischio è che si vada verso un sistema di proporzionale che è la madre di tutte le instabilità", ha aggiunto, continuando: "A me va bene qualsiasi schema maggioritario, qualsiasi schema che garantisce la certezza di avere un maggioranza, ma se ci fosse una riforma il rischio è che si andrebbe in un senso diametralmente opposto".