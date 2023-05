Salernitana, dubbio Dia contro l'Udinese

Fantallenatori e non solo in ansia per le condizioni di uno dei protagonisti del campionato.

Potrebbe esserci un forfait di spessore per la prossima sfida di campionato: Boulaye Dia rischia di saltare Salernitana-Udinese. L'attaccante dei granata ha infatti rimediato un risentimento al ginocchio sinistro proprio dopo la sfida coi giallorossi. Oggi sarà rivalutato con attenzione dallo staff medico campano. Una notizia che non ci voleva anche per i fantallenatori che confidano nei suoi bonus per ottenere un piazzamento a podio a fine stagione.

In caso di bandiera bianca, probabile che Sousa scelga di schierare dal 1' Kastanos sulla trequarti al fianco di Candreva e alle spalle dell'unica punta Piatek. Ma è ovvio che si farà di tutto per recuperare in tempo l'uomo simbolo di questa ottima stagione della Salernitana.

L'altra alternativa è il giovane Botheim, utilizzato spesso dal tecnico portoghese in questo scorcio di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos