Salone Nautico di Genova, volontari Cisom a 61ª edizione per raccontare sicurezza in mare

È tutto pronto per l’apertura della sessantunesima edizione del Salone Nautico, l’evento fieristico internazionale dedicato alla nautica che richiama da tutto il mondo espositori nazionali e internazionali e amanti del mare, in programma dal 16 al 21 settembre a Genova.

Ad accompagnare il Salone di Genova, che si conferma come l’appuntamento più rappresentativo dell’eccellenza del Made in Italy, ci sarà anche il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom presente in Fiera con un proprio stand (Living the sea, numero LZ57), i suoi volontari e una suggestiva installazione costituita da un parallelepipedo riempito con più di cento giubbotti di salvataggio arancioni a simboleggiare le tante le vite salvate dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. L’installazione rimarrà esposta per tutta la durata del Salone presso lo stand Cisom.

“L'acqua è la più importante energia della terra e per l’uomo è fondamentale perché rappresenta la vita – dichiara Gerardo Solaro del Borgo, presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - Cisom – Tuttavia mari, laghi e fiumi possono nascondere delle insidie e diventare un pericolo per la salute e l’incolumità di chi lo vive. Il Cisom ha come obiettivo principale la salvaguardia della vita umana e grazie all’opera preziosa dei volontari – tra cui medici e infermieri – è pronto a intervenire in caso di emergenza e trarre in salvo chi è in imminente pericolo di vita”.

Non c’è solo il soccorso in mare e la kermesse nautica è l’occasione di vedere all’opera le bici – ambulanze Cisom, due e-bike a pedalata assistita, equipaggiate con un Dae (defibrillatore semiautomatico) e uno zaino medico, guidate da infermieri e medici esperti in emergenza e rianimazione pronte a intervenire con tempestività in situazioni di emergenza, raggiungendo con più facilità in quelle zone della Fiera inaccessibili ai normali mezzi di soccorso. Non solo, oltre alle e-bike, il Cisom conferma il suo supporto al Salone Nautico per quanto concerne l'assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione con squadre appiedate di volontari provenienti dai vari gruppi della Liguria e del Nord Italia muniti di zaino di primo soccorso e radio per le comunicazioni alla Sala Operativa che saranno dislocati nei punti più lontani e con maggiore affluenza di pubblico pronte a garantire, dove è necessario, un intervento tempestivo. Inoltre, al raggruppamento Cisom della Liguria è stato affidata la creazione di un Posto Medico Avanzato (Pma) per il soccorso e la stabilizzazione dei pazienti e un ambulatorio mobile con sanitari e soccorritori.

Da oltre 50 anni il Cisom opera per portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità, anche in collaborazione con il Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Marina Militare. Interviene in occasione delle più importanti emergenze nazionali, come i terremoti o le alluvioni. Non solo, dal 2008 i suoi volontari sono impegnati a bordo delle imbarcazioni dei corpi militari nel Canale di Sicilia, a Lampedusa, nel mar Mediterraneo e nell’Egeo per fornire assistenza sanitaria e supporto umano a chi si trova in difficoltà in mare.