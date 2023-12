E’ iniziata una vera e propria evoluzione del concetto di tempo per il malato di leucemia grazie ad un nuovo paradigma terapeutico e ad una rinnovata valutazione della qualità di vita: è l’obiettivo di AbbVie, che ha promosso il congresso nazionale “Leucemia Linfatica Cronica: tempo per vivere”, in cui si sono riuniti a Roma clinici ed esperti per fare il punto rispetto alle nuove prospettive dei pazienti.