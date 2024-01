Bandiera (Aism): "Bene lavoro di Salutequità su aggiornamento costante Nuovo sistema garanzia dei Lea"

"Il rapporto mette in evidenza l'importanza di un aggiornamento costante del Nuovo sistema di garanzia dei Lea, cercando di assicurare una piena significatività dei dati che vengono raccolti sulla cui base poi opera il meccanismo, anche premiale, nel riparto delle risorse del ministero alle Regioni. È necessaria una partecipazione comune da parte della comunità e delle associazioni dei pazienti per creare un flusso di dati che permetta di comprendere come si sta evolvendo il trattamento di una malattia come la Sclerosi multipla’. Lo ha detto all'Adnkronos Salute Paolo Bandiera, direttore Affari generali e Relazioni istituzionali di Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), durante la presentazione del report 'Valutare bene per garantire equità’ che si è tenuta a Roma.