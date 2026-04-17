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Bozzetto (Mimesi): "Liste d'attesa e digitalizzazione i punti critici sui social"

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'Covid il vero spartiacque sull'attenzione alla salute, commenti online triplicati'

Bozzetto (Mimesi):
17 aprile 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Grazie all'utilizzo di alcuni software di Mimesi siamo andati a costruire un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti quelli che sono i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle diverse piattaforme social e sono emersi spunti molto interessanti". Lo ha detto Gianfranco Bozzetto, head of insights, social and audiovideo Mimesi, intervenuto al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma.

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"Emerge che il Covid ha fatto da spartiacque sull'attenzione che ha portato verso il tema della salute - prosegue Bozzetto - e che questa attenzione ha triplicato i contenuti che venivano pubblicati in merito nel periodo precedente, a dimostrazione di come, appunto, l'interesse nei confronti del tema sanità sia particolarmente elevato".

"Da questa analisi - riferisce - sono emersi due punti critici, ovvero quello in riferimento alle liste d'attesa, che ogni anno conta un +50% dei commenti rispetto a quelli dell'anno precedente con menzione a questa keyword, e quello legato alla digitalizzazione, un aspetto più di prospettiva che funge da contraltare per cercare di portare la sanità pubblica a superare questo periodo di difficoltà che sta vivendo".

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salute sanità liste d'attesa mimesi
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