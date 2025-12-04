Cattoi (Lega): "Con Circular for Kids istituzioni vicine ai piccoli pazienti"

"Progetti come 'Circular for Kids' sono importantissimi per far sentire la presenza e la partecipazione delle istituzioni, ma anche del mondo sociale, all'interno degli ospedali, soprattutto nei confronti dei bambini". Così l'onorevole Vanessa Cattoi (Lega), coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare 'Insieme per un impegno contro il cancro', intervenendo oggi a Roma alla conferenza 'Salute, comunità, futuro - Persone, processi, pianeta: la nuova era di Circular4Zero'. Per l'occasione la Camera dei deputati ha annunciato la donazione di materiali al progetto 'Circular for Kids', l'iniziativa di Novo Nordisk che trasforma materiali di comunicazione inutilizzati in kit scolastici destinati ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici.

Cattoi ha ricordato l'impegno dell'Intergruppo nel garantire supporto psicologico ai piccoli pazienti oncologici: "Come Intergruppo, grazie anche all'intervento del vicepresidente Mulè, ci siamo impegnati attraverso un emendamento puntuale nella passata manovra finanziaria, per cercare di sostenere il percorso psicologico dei bambini ricoverati all'interno degli ospedali". La deputata ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell'iniziativa della Camera. "Sosteniamo fortemente il progetto 'Circular for Kids' perché, come Camera dei deputati, è fondamentale dare un messaggio di vicinanza soprattutto ai bambini, che saranno gli uomini e le donne della nostra società. Vogliamo far sentire la presenza delle istituzioni e far capire che il nostro impegno è quotidiano, non solo in questi progetti, ma anche nelle attività legislative che portiamo avanti".

Cattoi ha infine richiamato l'attenzione sul ruolo della psiconcologia nelle cure pediatriche e sulle iniziative sostenute dall'Intergruppo. "L'aspetto psicologico è fondamentale, soprattutto per la fascia di età pediatrica - rimarca - ed è per questo che abbiamo sostenuto con forza, anche attraverso il progetto 'La salute: un bene da difendere e un diritto da promuovere', tutte le misure volte a rafforzare la psiconcologia nei percorsi di cura".