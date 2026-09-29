Diabete, Buzzetti (Sid): "Terapia combinata settimanale migliora qualità di vita"

"La combinazione settimanale di insulina basale e semaglutide rispetto alla sola semaglutide o alla sola icodec ha dimostrato un aumento significativo dell'emoglobina glicata. Un'unica somministrazione settimanale certamente migliora anche la qualità di vita, sia dei pazienti che dei loro eventuali caregiver". Lo ha detto Raffaella Buzzetti, presidente nazionale della Sid - Società italiana di diabetologia, partecipando oggi a Milano all'incontro con la stampa 'Diabete, obesità: nuove opzioni terapeutiche migliorano la qualità di vita', promosso da Novo nell'ambito del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in svolgimento al MiCo fino al 2 ottobre.