Digital contro demenza e declino cognitivo, al via progetto ‘salva-memoria’

In Italia un 1,5 milione di persone sono affette da demenza di cui 600mila da Alzheimer. Numeri che fotografano un’emergenza sociosanitaria sempre più temuta come conferma una indagine di Senior Italia FederAnziani, secondo cui il 53% degli italiani dichiara di avere molta paura che una forma di demenza possa colpire un caro parente o un amico. Per questo motivo parte da Roma e Milano il progetto ‘salva-memoria’ e-MemoryCare, piattaforma digital pensata per ‘stimolare’ il cervello, non solo di chi ha una diagnosi di demenza conclamata. L’innovativa metodica che coinvolge per ora 10.000 persone che riceveranno gratuitamente il trattamento, patrocinata da Senior Italia FederAnziani, Associazioni sportive sociali italiane e Vitattiva, è stato presentato al ministero della Salute. Il progetto e-MemoryCare si avvale di un Advisory Board scientifico che riunisce psicologi, psichiatri, neurologi, nutrizionisti, fisiatri, cardiologi, neuropsicologi ed economisti. E’ sostenuto e promosso da Sin (Società italiana di neurologia), Cnop (Consiglio nazionale ordine psicologi), Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia), Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Sumai Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria) e Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche).