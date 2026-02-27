circle x black
Cerca nel sito
 

Endocrinologo Barale: "Uscire da narrazione clinica e raccontare la vita"

sponsor

Sul libro realizzato con il progetto Raccontare l'invisibile, 'diventi uno strumento, un veicolo di sensibilizzazione'

Endocrinologo Barale:
27 febbraio 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il linguaggio medico tradizionale ci racconta molto della patologia, ma spesso ci dice ben poco di cosa significhi viverla tutti i giorni. Da qui la scelta di far accompagnare i nostri pazienti dai docenti della Scuola Holden all'interno di seminari e laboratori di scrittura dove, attraverso immagini, simboli e personaggii, docenti sono riusciti a capire, intrappolare le emozioni, i disagi, le necessità dei pazienti e a tradurli, sostanzialmente, in fiabe, in racconti". Così Marco Barale, dirigente medico divisione di Endocrinologia oncologica, ospedale Molinette di Torino, spiega il progetto 'Raccontare l'invisibile' realizzato dalla Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis, che ha portato alla pubblicazione di un libro presentato oggi nel capoluogo piemontese. L'idea, chiarisce, è di "dare voce ai nostri pazienti" che soffrono di patologie rare come l'ipoparatiroidismo, "uscendo un po' dalla narrazione clinica tradizionale".

"Si è scelto di utilizzare lo strumento della fiaba proprio per consentire ai nostri pazienti di raccontarsi attraverso un filtro, da una distanza protettiva del racconto - illustra Barale - che ha permesso loro di esprimersi liberamente, senza esporsi in maniera troppo diretta. Speriamo che le stesse emozioni positive che hanno suscitato in noi possano essere trasmesse anche a chi leggerà queste fiabe, soprattutto ai pazienti affetti da ipoparatiroidismo", auspica l'esperto. "Speriamo davvero che questo libro diventi uno strumento, un veicolo di sensibilizzazione, nei confronti dell'opinione pubblica, della classe medica e delle istituzioni in relazione a una malattia, l'ipoparatiroidismo, che presenta necessità terapeutiche urgenti", conclude Barale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie rare ipoparatiroidismo Scuola Holden Raccontare l'invisibile Marco Barale Ascendis
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza