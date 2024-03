Farmaceutica, Rasi (min. Salute): ‘Obiettivo è rapporto più stretto tra Ema e Aifa’

"Ridurre i tempi di un anno dopo l'approvazione dell’Ema per l’Aifa è un obiettivo da perseguire: c’è la possibilità molto concreta ed è molto importante che l’Aifa abbia un rapporto più stretto con l’Ema. Si può sapere prima cosa avviene ed essere pronti per portare in Europa le nostre esigenze. Ci sarà una votazione all’Envy Committee sull’attuale pacchetto farmaceutico su cui ci sono molte perplessità essendo nato molti anni fa”. Lo ha detto l’esperto del ministero della Salute ed ex Direttor generale di Ema Guido Rasi in occasione dell’evento “Europa in Salute”.