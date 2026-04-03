circle x black
Cerca nel sito
 

Freddo rinvia sindrome di primavera, il medico 'ancora malanni invernali'

sponsor

Freddo rinvia sindrome di primavera, il medico 'ancora malanni invernali'
03 aprile 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Niente stanchezza, 'dolce dormire', né lacrime e starnuti da allergia. Quest'anno il colpo di coda della stagione fredda che stiamo vivendo in gran parte d'Italia rinvia la 'sindrome di primavera' e i suoi effetti. "E' questo il quadro", spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all'università Sapienza di Roma. "Le temperature sono decisamente poco primaverili e ci sono sono state in alcune zone nevicate imponenti. Non freddo occasionale, ma protratto. Sul piano della salute, dunque, permangono i danni di questo clima. C'è un doppio effetto: siamo meno stanchi sicuramente, ma più raffreddati".

CTA

Siamo anche "un po' meno infastiditi dalle allergie legate ai pollini che 'scoppiano' generalmente in questo periodo", continua il medico. In cambio restano, insieme ai raffreddori, tutti i sintomi legati alle temperature basse: "I dolori osteomuscolari e articolari, l'aumento della pressione arteriosa. Insomma, ci dobbiamo preoccupare ancora di quello che porta con sé l'inverno in tema di salute".

A pagarne di più le conseguenze sono "gli anziani, per i quali restano i rischi tipici dell'inverno: rimangono le polmoniti e resta alto il numero di ricoveri - riferisce Sesti - Sappiamo infatti che i picchi di ospedalizzazione sono legati proprio all'inverno, alle malattie da raffreddamento, oltre che all'influenza vera e propria. Per ora rimane alta l'attenzione al paziente più fragile, all'anziano". Mentre in genere in primavera, "con la temperatura più mite, anche per loro tutti gli effetti legati al raffreddamento vengono meno. Inoltre gli anziani possono uscire di più all'aria aperta, avere una maggiore socialità, fare movimento anche semplicemente passeggiando. E questo - sottolinea lo specialista - è un grande aiuto per il benessere generale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo freddo anziani
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza