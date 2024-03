Gemmato: «Meno malattie, più prevenzione»

«Dobbiamo invertire la tendenza che oggi vede lo Stato investire il 95% delle sue risorse nelle cure e il restante 5% nella prevenzione. La soluzione ideale per ridurre le spese del SSN» ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, in occasione dell'incontro dal titolo: “Salute e Sostenibilità, un binomio strategico per il Sistema Paese”, svoltosi presso il Senato della Repubblica, promosso dal senatore Liris, con il supporto di Ucb Pharma e The European House Ambrosetti.