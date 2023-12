"Sono orgoglioso di dire che Gsk Investe sulla ricerca focalizzata su farmaci innovativi per quelle aree che ancora oggi presentano i maggiori bisogni di salute insoddisfatti. Dall'antibiotico resistenza alle malattie infettive, le patologie oncologiche e la prevenzione vaccinale“. Così Maurizio Amato, Presidente e AD ViiV Healthcare - GSK Italia, in occasione della conferenza “InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro” promossa da GSK.