Leucemia linfatica cronica, via libera al rimborso per acalabrutinib con venetoclax

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, primo inibitore di Btk di seconda generazione a durata fissa, per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica (Llc) in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche l'impiego di acalabrutinib nel linfoma mantellare precedentemente non trattato, in associazione con la chemio-immunoterapia a base di bendamustina e rituximab, e al linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Sono i temi trattati nell'incontro organizzato da AstraZeneca su "Tumori del sistema linfatico: le nuove frontiere del trattamento".