“Se la malattia è riconosciuta tempestivamente possiamo instaurare la terapia farmacologica appropriata che significa per il paziente non accumulare danno irreversibile”. Sono le parole di Gian Domenico Sebastiani, presidente della presidente della Società italiana di reumatologia (Sir), intervenuto a margine del convegno “Lupus: focus su cause e sintomi di una patologia complessa”, che si è svolto martedì 24 ottobre a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica.