Malattia di Crohn e colite ulcerosa, lo studio Podcast di AbbVie fa luce su patologie ‘invisibili’

videnziano la necessità di un ulteriore sforzo terapeutico per sostenere i pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) e di una maggiore comunicazione tra medico e paziente i dati presentati a Milano all’evento ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’ organizzata da Abbvie, relativi allo studio osservazionale Podcast, curato dalla farmaceutica e dell'indagine sui pazienti Acquire-Ibd, realizzata dall’Associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Amici Ets). I risultati mostrano un miglioramento dell’assistenza e della qualità di vita dei pazienti ma anche un costante stato di preoccupazione per la malattia che riguarda un paziente su tre.