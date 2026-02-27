circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, endocrinologo Salcuni: "Non sottovalutare impatto psicologico"

sponsor

'Patologie come ipoparatiroidismo hanno conseguenze fisiche e anche su benessere e qualità di vita'

Malattie rare, endocrinologo Salcuni:
27 febbraio 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aspetto "essenziale legato all'ipoparatiroidismo è quello psicologico e psichiatrico. L'impatto di questa malattia è infatti qualcosa che né noi né il paziente possiamo conoscere bene", ma che riguardano l'alterazione "dell'umore. Ciò naturalmente può impattare tanto nella vita di tutti i giorni: le relazioni interpersonali, la quotidianità sul posto di lavoro, a volte anche l'identità. Per questo è necessario conoscere bene il fenomeno per poter intraprendere il giusto percorso di cura e gestire meglio la patologia anche da questo punto di vista". Lo ha detto Antonio Stefano Salcuni, dirigente medico di Endocrinologia all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in occasione della presentazione, oggi a Torino, del libro 'Voci dall'invisibile. Racconti che aprono sguardi', nell'ambito del progetto 'Raccontare l'invisibile' della Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis.

"L'ipoparatiroidismo è una malattia cronica rara, caratterizzata da una ridotta secrezione di un ormone, il paratormone - spiega l'esperto - Questa alterazione comporta bassi livelli di calcio (ipocalcemia) e alti livelli di fosforo (iperfosfatemia) nel sangue. Tutto questo comporta complicanze che sono definite acute o croniche a seconda di come si sviluppano. Le complicanze croniche" possono contemplare "un'alterazione di quello che è l'aspetto neurologico e altre che riguardano l'ambito cardiologico, su parametri particolari a livello dell'elettrocardiogramma e che comportano poi delle conseguenze importanti sulla salute".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ipoparatiroidismo Antonio Stefano Salcuni Raccontare l'invisibile Scuola Holden Ascendis. malattie rare
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza