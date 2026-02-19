circle x black
Malattie rare, Mantovano (Aaee): "Conoscere angioedema ereditario per individuare pazienti"

19 febbraio 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro obiettivo è divulgare la conoscenza della patologia perché solo così possono essere diagnosticati i pazienti e ricorrere alle cure più appropriate". Lo ha detto Pietro Mantovano, presidente di Aaee Aps Ets - Associazione volontaria per l'angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema, ringraziando la farmaceutica Biocryst "per aver permesso la realizzazione del cortometraggio", Il Colloquio che ha ricevuto il Premio per la migliore campagna di comunicazione, categoria professionisti, durante la XII edizione del Premio Omar. Il riconoscimento è stato assegnato alla farmaceutica, oggi parte del gruppo Neopharmed Gentili, per il cortometraggio realizzato in collaborazione con l'Aaee e con la società scientifica Itaca - Italian network for hereditary and acquired angioedema.

