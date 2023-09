Marini (Advanz), 'da sempre a fianco pazienti con colangite biliare primitiva'

"Abbiamo scelto di sponsorizzare 'Colangite biliare primitiva (Pbc). Best practice italiane: la storia dei protagonisti', volume che racconta le singole esperienze territoriali realizzate nell'ambito della gestione della patologia, le modalità di creazione dei singoli modelli e l'impatto sulla vita delle persone che ne hanno beneficiato, perché da sempre Advanz è al fianco dei pazienti e si impegna nel supportare iniziative che promuovano il benessere e la qualità della vita delle persone affette da colangite biliare primitiva". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Barbara Marini, General Manager Advanz Pharma Italia, a margine della conferenza stampa nella sala Nassirya del Senato per sensibilizzare verso una malattia rara del fegato, autoimmune e cronica che ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita di circa 20mila italiani, in particolare donne tra 40 e 60 anni.

"Riteniamo che sia fondamentale investire nella condivisione di progetti come questo, che coinvolgono attivamente i clinici e l'intero sistema sanitario - sottolinea Marini - mirando a migliorare la vita dei pazienti affetti da Pbc. La nostra missione è contribuire a un futuro in cui ciascun paziente possa accedere a cure adeguate e all'avanguardia, e questo progetto rappresenta un passo importante in questa direzione", conclude.