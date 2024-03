Natalità, Cattani (Farmindustria): "Investire su formazione bilancio carriera-famiglia’’

"Non possiamo guardare dall'oggi al domani senza continuare ad investire sulla formazione e sul welfare. Questo significa bilanciare le esigenze professionali di sviluppo di carriera con le esigenze familiari e appunto, la natalità, che è il primo pilastro crollato da un punto di vista sociale, in Italia, negli ultimi decenni”. E ’il commento di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione dell’evento promosso oggi a Roma da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, intitolato ‘Natalità: questione di coppia’.