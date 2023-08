Navarra (Sicob): "I medici di base non sempre si fidano della chirurgia bariatrica"

"La situazione italiana rispecchia quello che accade nel mondo. Molti obesi patologici non sanno di essere affetti da una malattia. Una quota di medici di base e di medicina generale non si fida della chirurgia bariatrica e quindi non c’è una cultura diffusa della sicurezza di tale chirurgia, dei risultati e delle indicazioni alla chirurgia bariatrica". Così Giuseppe Navarra, professore di chirurgia all’Università di Messina e presidente eletto Sicob, in occasione del simposio Comunicare l’obesità promosso da Johnson & Johnson MedTech nell’ambito del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

"Noi, come comunità scientifica – ha detto Navarra – stiamo cercando di lavorare a più livelli. Lavoriamo a livello politico per far arrivare il messaggio di come l’obesità rappresenti una vera e propria malattia. Lavoriamo anche per cercare di comunicare alla popolazione il modo migliore per uscire da uno stato di malattia. Ma è fondamentale creare centri di assistenza. Servono inoltre i fondi. Il problema è molto ampio, ma non può non passare attraverso la conoscenza della patologia", ha concluso Navarra.