Neurochirurgia: Giuseppe Catapano eletto presidente della SINch

La Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) ha eletto Giuseppe Catapano, direttore della Neurochirurgia dell'Ospedale del Mare di Napoli, nuovo presidente nazionale al termine del 75° Congresso della società scientifica, svoltosi a Catania. L'appuntamento, che ha riunito esperti provenienti da 20 Paesi e oltre 30 relatori internazionali, ha posto al centro il tema di una neurochirurgia sempre più personalizzata, capace di tradurre innovazione tecnologica e progresso scientifico in percorsi di cura efficaci e sicuri. Nel passaggio di consegne con il presidente uscente Domenico d'Avella, è stato sottolineato l'elevato livello qualitativo raggiunto dalla neurochirurgia italiana.