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Neurochirurgia: Giuseppe Catapano eletto presidente della SINch

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30 settembre 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
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La Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) ha eletto Giuseppe Catapano, direttore della Neurochirurgia dell'Ospedale del Mare di Napoli, nuovo presidente nazionale al termine del 75° Congresso della società scientifica, svoltosi a Catania. L'appuntamento, che ha riunito esperti provenienti da 20 Paesi e oltre 30 relatori internazionali, ha posto al centro il tema di una neurochirurgia sempre più personalizzata, capace di tradurre innovazione tecnologica e progresso scientifico in percorsi di cura efficaci e sicuri. Nel passaggio di consegne con il presidente uscente Domenico d'Avella, è stato sottolineato l'elevato livello qualitativo raggiunto dalla neurochirurgia italiana.

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