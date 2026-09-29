Obesità, Linoci (Fiao): "Al fianco dei pazienti per superare stigma"

"Il paziente con obesità porta con sé una sorta di stigma interiorizzato, talvolta può addirittura avere paura ad andare a prendere il farmaco in farmacia, perché pensa di essere un malato grave. Dobbiamo superare queste barriere e su questo noi stiamo lavorando come associazioni di pazienti". Lo afferma Eligio Linoci, vice presidente Fiao - Federazione italiana associazioni obesità e presidente dell'associazione "La Mattina dopo APS", in occasione dell'incontro con la stampa 'Diabete, obesità: nuove opzioni terapeutiche migliorano la qualità di vita', organizzato oggi a Milano da Novo nell'ambito del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in svolgimento al MiCo fino al 2 ottobre.