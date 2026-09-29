Obesità, Vettor (Hospital Milano): "Perdita di peso non basta, bisogna prevenire danno d'organo"

"Recentemente nel campo dell'obesità c'è stato l'importante riconoscimento di questa patologia come vera e propria malattia; in secondo luogo, stiamo comprendendo che non è sufficiente perdere peso, oggi il target principale diventa" la prevenzione del "danno d'organo. È in questo campo che ora esiste una vera e propria rivoluzione. Tutto quello che abbiamo a disposizione oggi, dai modi tradizionali di affrontare la malattia a quelli più innovativi, come i farmaci, ha questo bersaglio". Sono le parole di Roberto Vettor, direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro di Malattie metaboliche e della nutrizione presso Humanitas Research Hospital di Milano, intervenendo oggi nel capoluogo lombardo all'incontro con la stampa 'Diabete, obesità: nuove opzioni terapeutiche migliorano la qualità di vita', promosso da Novo nell'ambito del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in svolgimento al MiCo fino al 2 ottobre.