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Olesen (Novo Italia): "La salute inizia ora, non rimandare prevenzione e cura"

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29 settembre 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con il nuovo slogan 'Lasting health starts now' abbiamo voluto sottolineare che la salute inizia ora, perché siamo un po' stanchi di tutti quelli che rimandano i cambiamenti a domani. Non possiamo però aspettare che la salute migliori domani, soprattutto alla luce della prevalenza del diabete e dell'obesità allo stato attuale e tenendo conto che i giovani avranno una prevalenza ancora maggiore. Si tratta di un problema enorme per l'economia, per la società e, ovviamente, per i singoli individui. Per questo la salute duratura deve iniziare ora". Lo spiega Jens Pii Olesen, General manager di Novo Italia, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa 'Diabete, obesità: nuove opzioni terapeutiche migliorano la qualità di vita', promosso dalla farmaceutica nell'ambito del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in svolgimento al MiCo fino al 2 ottobre.

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