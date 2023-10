One Health Project, Grignolio (San Raffaele): “Concetto di salute si evolve e va raccontato a nuove generazioni"

"È molto importante raccontare l’approccio One Health alle nuove generazioni: bisogna evitare approcci ideologici. Il concetto di salute si evolve e va raccontato: faremo ciò con un cartoon. I dati suggeriscono che cittadini più informati agiscono meglio. I dati che emergono dalla ricerca sono è che c’è voglia di partecipazione ma deficit di informazione.” Ha dichiarato il Professore di Storia della Medicina dell’Università Vita e Salute, San Raffaele Andrea Grignolio in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘One Health Project – Scuole in azione’ promosso da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e da Healthware Group con il contributo non condizionante di Fondazione Msd.