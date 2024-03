“La Lega del Filo d’Oro, per famiglie come la nostra, rappresenta uno di quegli incontri determinanti e fondamentali nel corso della nostra vita. Noi l’abbiamo incontrata per caso e poi è diventata la nostra compagna di viaggio”. Lo ha dichiarato Daniele Orlandini, Presidente del Comitato dei Familiari, a margine dell’evento organizzato dalla Lega del Filo d’Oro presso la Camera dei deputati per la presentazione del Manifesto delle persone sordocieche.