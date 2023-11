Palamara: “Ci sono competenze complementari che devono parlarsi per garantire la salute dei cittadini”

Palamara: “One Health significa collaborazione tra esperienze diverse che necessariamente devono complementarsi con diversi obiettivi, come la salute dell'uomo ma anche la filiera alimentare e la conservazione dell'ambiente. Ci sono competenze ed esperienze complementari che devono parlarsi per garantire sempre la salute dei cittadini” ha detto Anna Teresa Palamara, Direttore Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione della presentazione del Libro Bianco frutto del progetto multidisciplinare “One Health: sostenibilità, benessere e prevenzione”, realizzato da MSD Animal Health.