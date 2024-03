9 su 10 con sclerosi multipla sono discriminate. Michelacci (Aism): “Ci sono delle storie il cui finale va assolutamente cambiato. Sono quelle delle tante donne con disabilità che quotidianamente subiscono una qualche forma di discriminazione. Spesso senza esserne consapevoli. Il progetto, in Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Calabria, intende creare una rete di prossimità per costruire risposte adeguate per cambiare il finale di queste storie”