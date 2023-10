“Quando arriva un paziente devo potergli dare la diagnosi subito e non dirgli di andare esami altrove con mesi di attesa. Attesa per visite oculistiche in ospedale è di 6 mesi e per intervento di cataratta, il più comune, 2 anni. L’ospedale deve seguire il paziente dopo l’intervento e il territorio va riformato”