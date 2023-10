Psichiatra Mencacci: “Progetto e-MemoryCare utile a contrastare declino cognitivo”

“Questo è un importante progetto volto non solo alla popolazione anziana perché possa contrastare quello che è un disturbo cognitivo". Lo ha detto Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsico-farmacologia e copresidente Società italiana di psichiatria geriatrica, in occasione della presentazione del nuovo progetto e-MemoryCare, una innovativa metodica che ricorre all’uso di tecnologie informatiche e web per contrastare le demenze, al Ministero della Salute. La piattaforma digital che “allena” il cervello è sostenuta e promossa da Sin, Cnop, Sinpf, Fimmg, Sumai Assoprof e la Fnopi.