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Ricerca: al Policlinico San Matteo di Pavia la teoria scientifica diventa pratica clinica

18 giugno 2026 | 12.15
Pompeo Pontone
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Il Policlinico San Matteo di Pavia si conferma hub europeo d'eccellenza dove la ricerca scientifica incontra l'avanguardia clinica. Proprio qui, nel 2025, due giovani pazienti con malattie rare come talassemia e anemia falciforme, sono state trattate con successo con una terapia innovativa di ultima generazione. A conferma che il lavoro multidisciplinare dei ricercatori del San Matteo può ridefinire le frontiere della medicina. Attraverso la campagna 5x1000, l'istituto chiama a raccolta la società civile per sostenere la continuità di un ecosistema che, dal laboratorio alla corsia, guida l'innovazione sanitaria nazionale.

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