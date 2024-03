Salus tv n. 13 del 27 marzo

In questo numero: Accademia Calabra e Adnkronos Salute celebrano Franco Romeo Sobi lancia “Articoliamo - Lo sai che?” Dedicato alle persone con emofilia Il nuovo Servizio sanitario nazionale diventerà accessibile grazie al binomio tra salute e sostenibilità Mandorle, fonte di energia vegetale per chi fa attivista sportiva E ancora Pfizer Italia e Ail insieme in ‘Mmarea’ per sensibilizzare sul mieloma multiplo Via libera di Aifa a rimborsabilità tezepelumab per asma grave non controllata Gilead: epatite cronica delta, novità al Congresso Aisf su terapie e impatti dei trattamenti Tumore del seno, almeno 13mila pazienti dovrebbero sottoporsi a test genomici 'Troppo lavoro in corsia', il 72% dei medici pronto a fuga dall’esse esse enne Il ministro della Salute Orazio Schillaci aperto a rinvio applicazione del nuovo Nomenclatore sanitario Virus respiratorio sinciziale pericoloso per anziani e fragili, un nuovo vaccino li protegge Tumore dell’endometrio, studio Ruby: dostarlimab più chemioterapia riduce rischio morte del 31% A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Settimana internazionale di sensibilizzazione sull’herpes zoster: patologia ancora troppo sconosciuta