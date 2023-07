Salus tv n. 27 del 5 luglio 2023

In questo numero: La Lega del Filo d’Oro, il 5x1000 è un aiuto concreto per chi non sente e non vede Leucemia mieloide cronica, in Italia terapia innovativa ben tollerata ed efficace Gli Esperti, “per prevenzione virus sinciziale si punti su anticorpi monoclonali preventivi” E ancora Allergan Aesthetics lancia il centro di formazione per professionisti sanitari Psoriasi pustolosa generalizzata per 150 italiani, al via campagna su malattia rara Sla, Amylyx presenta il farmaco che rallenta la progressione della malattia Herpes Zoster e pazienti oncologici: la chiave è nel vaccino