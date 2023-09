Salus tv n. 39 del 27 settembre 2023

In questo numero: Giornata nazionale della Sla 2023, anteprima a Brescia per il 40° anniversario di Aisla Salute, tecnologia e formazione al centro della cardiochirurgia accreditata dell'Ospedale San Carlo di Nancy Dermatite Atopica, una patologia che chiede ascolto e sostegno Icona Xt, ultima tappa percorso Ecm per giovani infettivologi E ancora 41° congresso nazionale Acoi a Roma X Settimana del benessere sessuale, per gli italiani il sesso tra anziani non è un tabù, turba se dello stesso sesso Una pagaia contro patologie cardiovascolari e tumore al seno: torna il CardioBreast Dragon Boat Festival Contraccezione, per gli esperti ‘sicura la pillola progestinica senza ricetta in farmacia’ Bracco Innovation Day, le potenzialità dell’intelligenza artificiale sulle Life Sciences Nefrite lupica, presentata nuova opzione terapeutica per i pazienti