Salus tv n. 40 del 4 ottobre 2023

In questo numero: Colesterolo e rischi cardiovascolari, agisci prima per proteggerti Colangite biliare primitiva per circa 20mila italiani, focus al Senato Baricitinib rimborsato per dermatite atopica e alopecia areata Herpes zoster, a Torino è boom di vaccinazioni E ancora Prénatal lancia a Roma ‘Generazione G’ per aiutare i neogenitori Insufficienza cardiaca, via libera alla rimborsabilità per vericiguat di Bayer Relife, lanciata nuova linea di prodotti con esclusivo peptide modulatore del collagene Key Peptide One Herpes zoster, Fimmg Umbria in campo per incentivare vaccinazione