Salus tv n. 43 del 25 ottobre 2023

In questo numero: 12ª edizione Bandi Gilead: premiati a Milano i 62 progetti vincitori; Herpes zoster, vaccino protegge anziani e fragili; Sanità da correggere, a Palermo congresso Snami per migliorare il rapporto medico-paziente; Alleanza tra intelligenza umana e artificiale al centro del primo Sobi Talk; Il virus respiratorio sinciziale, pericoloso per i fragili e gli anziani E ancora Pfizer lancia trattamento innovativo del deficit dell’ormone della crescita in età pediatrica; "One Health Project", un gioco per studiare quanto i giovani ne sanno di salute globale; Grande successo del progetto “Meningioca” della Fimp; Salutequità, urge cambiamento effettivo in tema di prevenzione; Il “back-to-work blues”, un problema non solo del fine vacanze estive; Zentìva lancia Zenèssere, progetto per sensibilizzare sulla prevenzione