Salute, Aceti: “Rilanciare ruolo livello centrale attraverso tre grandi azioni”

“Delle dieci leve che presentiamo oggi quella più importante la riassumerei così: rilanciare il ruolo del livello centrale su tre grandi azioni, l'azione di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, l'azione di programmazione della sanità, l'azione di misurazione e valutazione delle performance delle Regioni”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, in occasione del primo Summit di Salutequità, in cui sono state presentate le 10 leve per l’equità di accesso per rilanciare e ammodernare il Servizio sanitario nazionale.