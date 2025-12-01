Salute: allarme miopia in bimbi, esperti 'servono strategie nazionali di prevenzione'

L'emergenza della miopia infantile è stata al centro dell'incontro 'Miopia pediatrica: sfide attuali e opportunità future', che ha riunito a Roma istituzioni, società scientifiche e pediatri per discutere di un fenomeno in rapido aumento: entro il 2050 potrebbe interessare il 50% della popolazione mondiale. In Italia, questo difetto della vista interessa già 15 milioni di persone: fino a 2 milioni di minori. Gli esperti hanno evidenziato il ruolo dei fattori di rischio legati agli stili di vita e la presenza di percorsi di diagnosi e presa in carico ancora disomogenei, sottolineando l'urgenza di definire linee guida nazionali.