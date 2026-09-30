Salute: Aurigemma (Lazio) 'con prevenzione cardiovascolare si passa da sanità ospedaliera a territoriale'

"Gli investimenti in atto sui due pilastri fondamentali della sanità, la prevenzione e gli screening, sono cruciali. Questo significa passare da una sanità puramente ospedaliera a una sanità territoriale, basata sulla presa in carico dei pazienti, con prevenzione e screening effettuati anche in giovane età, per cercare di intervenire precocemente e, soprattutto, per ridurre quel tasso di mortalità che oggi è ancora troppo alto". È il commento di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, rilasciato in occasione della prima Eu Screening Week lanciata dalla Commissione europea per rafforzare gli screening cardiovascolari in tutta Europa, intercettare in anticipo i principali fattori di rischio e rendere i controlli accessibili anche alle fasce più vulnerabili della popolazione.