Salute, Colivicchi: "Società scientifiche centrali per sviluppo evidenze cliniche e tutela salute cittadini"

“Le società scientifiche hanno un ruolo centrale nello sviluppo delle evidenze cliniche e scientifiche per l'implementazione della pratica clinica delle migliori pratiche possibili e per la tutela della salute dei cittadini italiani”. Così, Furio Colivicchi, presidente Anmco e vice presidente della Fism, in occasione dell’evento che ha visto protagonisti, il 27 e il 28 marzo, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, Fism e tutti gli stakeholder dalle Istituzioni, alle Associazioni di pazienti, dalle Aziende del farmaco ai Partner tecnologici) riuniti a Roma nella storica sede dell’Acquario Romano per la prima tappa del percorso che porterà a fine anno agli Stati Generali Fism.