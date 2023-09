Salute, Dell’Anna (Chiesi): “Chiesi mira a creare valore condiviso per pazienti”

“L'impegno di Chiesi è molto forte in termini di creazione di valore per i pazienti, i caregivers e le loro comunità e per l'ambiente”. Lo ha detto Carmen Dell’Anna, Head of Global Medical Affairs del Gruppo Chiesi, a margine del convegno “Diseguaglianza della salute polmonare: prospettive dei pazienti sull'impatto dei cambiamenti climatici sul benessere respiratorio”, durante il quale sono stati illustrati i risultati del report “Aria più pulita, polmoni più liberi, vite migliori: alla scoperta dell'intersezione tra qualità dell'aria, disuguaglianze sanitarie e salute polmonare”, pubblicato dall’Economist Impact e supportato da Chiesi.