Salute, dolcificanti e corretta alimentazione alleati contro obesità

Sono quasi 1 miliardo le persone obese nel mondo e saranno 1,9 miliardi entro il 2035. Anche in Italia i tassi di obesità sono in aumento con 5,6 milioni di persone, ovvero l’11,4% della popolazione, affette da questa malattia. In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, Unione Italiana Food - Gruppo Edulcoranti promuove la corretta informazione sui dolcificanti con i consigli degli esperti per inserirli al meglio in un piano di prevenzione che ha al centro alimentazione sana e attività fisica. Ne ha parlato il Dott. Luca Piretta, medico gastroenterologo e nutrizionista presso l’Università Campus Bio Medico di Roma.